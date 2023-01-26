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Медведчук констатировал уничтожение украинской экономики

Экономика
Медведчук констатировал уничтожение украинской экономики

Украинская экономика уничтожена и не подлежит восстановлению — ВВП упал более, чем на 30%. Такое заявление сделал председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

По его мнению, сегодня уже не осталось причин, по которым можно сказать, что Украина продолжает существовать.

Спад производственного уровня в стране сейчас составляет 70%, а уровень безработицы достиг 35%. И пока неонацизм господствует на Украине, говорить о ее будущем некорректно и неправильно, заключил Медведчук.
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