Украинская экономика уничтожена и не подлежит восстановлению — ВВП упал более, чем на 30%. Такое заявление сделал председатель политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.
По его мнению, сегодня уже не осталось причин, по которым можно сказать, что Украина продолжает существовать.
Спад производственного уровня в стране сейчас составляет 70%, а уровень безработицы достиг 35%. И пока неонацизм господствует на Украине, говорить о ее будущем некорректно и неправильно, заключил Медведчук.