Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Екатеринбурге мужчина в трусах устроил стрельбу из пистолета на улице Умельцев

Происшествия
В Екатеринбурге мужчина в трусах устроил стрельбу из пистолета на улице Умельцев

Житель Екатеринбурга в очередной раз устроил стрельбу из пистолета. По словам жильцов дома на улице Умельцев, гражданин в тот момент находился в трусах, сообщила издание URA.RU.

Одна из свидетельниц утверждает, что хулиган живет в арендованной квартире. Он якобы уже трижды применял пистолет. В последнем случае гражданин стрелял с балкона. Кроме того, в паузе между стрельбами мужчина ломился в соседскую дверь.

Жильцы отметили, что полтора года назад злоумышленник с пистолетом ожесточенно стучался в другую дверь и требовал, чтобы дети в квартире вели себя потише.
екатеринбург пистолет сосед
Военкоры ФАН
Лучшие в аду