В Екатеринбурге мужчина в трусах устроил стрельбу из пистолета на улице Умельцев

Житель Екатеринбурга в очередной раз устроил стрельбу из пистолета. По словам жильцов дома на улице Умельцев, гражданин в тот момент находился в трусах, сообщила издание URA.RU.
Одна из свидетельниц утверждает, что хулиган живет в арендованной квартире. Он якобы уже трижды применял пистолет. В последнем случае гражданин стрелял с балкона. Кроме того, в паузе между стрельбами мужчина ломился в соседскую дверь.
Жильцы отметили, что полтора года назад злоумышленник с пистолетом ожесточенно стучался в другую дверь и требовал, чтобы дети в квартире вели себя потише.