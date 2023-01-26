В Китае вырос спрос на российские визы

Представители посольства России в Китае сообщили об увеличении спроса на все виды виз среди граждан КНР.
В диппредставительстве указали на поэтапное восстановление допандемийных показателей по выдаче российских виз. Спрос на въездные документы в РФ вырос в Китае после ослабления ограничений по коронавирусу в КНР, пишет ТАСС.
«С начала года фиксируется рост числа визовых обращений со стороны граждан Китая, в том числе в целях туризма», — говорится в сообщении.
Всего за последний неполный месяц посольство России выдало 1,2 тыс. виз. В 2022 году за аналогичный период было оформлено 582 въездных документа в РФ.