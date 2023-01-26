Отец Новака Джоковича сфотографировался с российским флагом на Australian Open

Срджана Джоковича заметили в компании болельщика с российским флагом и портретом Владимира Путина после матча сына на Открытом чемпионате Австралии. Он сфотографировался с фанатом, на футболке которого было написано «где мы, там Россия» и изображена буква «Z». Позже этот фрагмент опубликовали в Сети.