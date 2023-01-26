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Отец Новака Джоковича сфотографировался с российским флагом на Australian Open

Спорт
Отец Новака Джоковича сфотографировался с российским флагом на Australian Open

Отец многократного победителя турниров серии «Большого шлема» Новака Джоковича сфотографировался с флагом РФ на Australian Open.

Срджана Джоковича заметили в компании болельщика с российским флагом и портретом Владимира Путина после матча сына на Открытом чемпионате Австралии. Он сфотографировался с фанатом, на футболке которого было написано «где мы, там Россия» и изображена буква «Z». Позже этот фрагмент опубликовали в Сети.

Российские теннисисты выступают на Australian Open в нейтральном статусе. Это связано с проведением спецоперации ВС РФ на Украине. На трибуны в Мельбурне запрещено проносить российскую атрибутику.

Джокович накануне вышел в полуфинал Отрытого чемпионата Австралии. Экс-первая ракетка мира одержал победу в матче с россиянином Андреем Рублевым.
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