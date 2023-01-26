Шахназаров объяснил резкую смену поведения у критиковавшего СВО и Россию Макаревича

Признанный иностранным агентом музыкант Андрей Макаревич✱ перестал публиковать антироссийские тексты в соцсетях из-за осознания, что к старой жизни он не вернется, заявил публицист Михаил Шахназаров.
По словам эксперта, российский музыкант оказался в тяжелой ситуации после начала СВО на Украине. Макаревич, видимо, до последнего надеялся на изменения в России, после которых он сможет вернуться к прежней жизни и выступать перед многотысячной аудиторией. Однако ничего подобного не произошло, поэтому у сбежавшего в Израиль артиста возникло чувство фрустрации, вследствие чего он перестал писать гадости про Россию.
«А сейчас, когда понял, что полная "Ж", что возврата к прошлому нет, все, угомонился. Не пишет, молчит. Я сам не читаю – мне присылали, но давно ничего не шлют», — сказал Шахназаров на YouTube-канале.
Израильский политолог Яков Кедми ранее заявил, что Андрей Макаревич своими мозгами не разбирается в геополитических проблемах.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами