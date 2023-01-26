Шахназаров объяснил резкую смену поведения у критиковавшего СВО и Россию Макаревича

По словам эксперта, российский музыкант оказался в тяжелой ситуации после начала СВО на Украине. Макаревич, видимо, до последнего надеялся на изменения в России, после которых он сможет вернуться к прежней жизни и выступать перед многотысячной аудиторией. Однако ничего подобного не произошло, поэтому у сбежавшего в Израиль артиста возникло чувство фрустрации, вследствие чего он перестал писать гадости про Россию.