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«Газпром» может начать реверсные поставки по магистрали «Средняя Азия — Центр»

Экономика
«Газпром» может начать реверсные поставки по магистрали «Средняя Азия — Центр»

Газопровод «Средняя Азия — Центр» может быть использован «Газпром» для реверсных поставок газа транзитом через Казахстан в испытывающий дефицит ресурса Узбекистан, пишет «Коммерсантъ».

По заверениям Ташкента, речи о передаче российскому экспортеру узбекской газотранспортной системы не идет. При этом о возможности прокачки в обратном направлении по магистрали свидетельствует «дорожная карта», утвержденная Узбекистаном и «Газпромом» 24 января.

Эксперты считают, что целью реверса является не столько транспортировка топлива на казахский и узбекский рынки, сколько наращивание экспорта российского энергоресурса в Китай. Однако в газовом холдинге не стали пояснять, предусмотрены ли в рамках «дорожной карты» поставки в КНР или они предназначаются только для Средней Азии.

Тем временем время Япония опасается, что может лишиться российского сжиженного природного газа вследствие санкций против России. Это заставляет японские компании не выходить из совместного с Россией проекта «Сахалина-2», где «Газпром Сахалин холдинг» имеет 50% доли владения оператором, Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно, напоминает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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