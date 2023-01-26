«Газпром» может начать реверсные поставки по магистрали «Средняя Азия — Центр»

Эксперты считают, что целью реверса является не столько транспортировка топлива на казахский и узбекский рынки, сколько наращивание экспорта российского энергоресурса в Китай. Однако в газовом холдинге не стали пояснять, предусмотрены ли в рамках «дорожной карты» поставки в КНР или они предназначаются только для Средней Азии.