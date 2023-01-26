Житель Сахалина предстанет перед судом за избиение до смерти мужчины в татуировках

По данным следствия, обвиняемый спросил мужчину о татуировках на его руках, но собеседник разозлился и оскорбил знакомого. В ходе возникшего конфликта злоумышленник избил жертву, в результате чего потерпевший скончался. Его товарищ также принимал участие в убийстве. Один из соучастников получил срок в 2005 году. Второго удалось найти только в декабре 2022 года. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.