Житель Сахалина предстанет перед судом за избиение до смерти мужчины в татуировках

Суд вынесет приговор жителю Сахалина, который 18 лет назад забил до смерти своего земляка, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
Фигурантом уголовного дела стал 36-летний мужчина. Преступление было совершено ночью 2004 года на улице Советской в Невельске.
По данным следствия, обвиняемый спросил мужчину о татуировках на его руках, но собеседник разозлился и оскорбил знакомого. В ходе возникшего конфликта злоумышленник избил жертву, в результате чего потерпевший скончался. Его товарищ также принимал участие в убийстве. Один из соучастников получил срок в 2005 году. Второго удалось найти только в декабре 2022 года. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Мужчина попытался убить родного брата в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщал портал A42.RU. Он избил его, связал и оставил на морозе в безлюдном месте.