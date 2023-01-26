Уролог Мьюир предупредил о распространенной травме у мужчин во время секса

Мужчины рискуют столкнуться с переломом пениса во время секса, предупредил уролог из Лондона Гордон Мьюир.
Травмирование мужского полового органа происходит во время резких и энергичных движений партнерши. Отмечается, что чаще всего переломы возникают, когда женщина находится сверху, передает газета The Sun.
«Большинство мужчин теряют эрекцию, услышав какой-то звук "треск". Могут образовываться синяки, а пенис может выглядеть как баклажан», — рассказал врач.
Национальная служба здравоохранения (NHS) отметила, что число переломов пениса растет. Медики связывают эту тенденцию с эпидемией склерозирования. Чаще всего в больницу попадают мужчины в возрасте 30 лет. Специалисты предупредили, что лечение травмирования пениса необходимо начинать как можно скорее, чтобы избежать импотенции и образования рубцов.