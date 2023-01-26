Петербурженка обнаружила человеческую ногу на улице Добровольцев, где ранее нашли голову

Жительница Петербурга нашла человеческую ногу на улице Добровольцев. Ранее там обнаружили голову убитого мужчины. Об этом ФАН сообщил информированный источник.
Испуганная женщина обратилась в полицию. Прибывшие правоохранители извлекли изо льда реки Ивановка разлагающееся тело неизвестного. Погибшему было около 40-45 лет.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить точную причину смерти гражданина. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.