Таможенные платежи от импорта электроники и бытовой техники в Россию за год упали на 40%

Таможенные платежи от ввоза на российский рынок бытовой техники и электроники упали на 40% по итогам 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Речь идет о компьютерах, ноутбуках, смартфонах и иной крупной и малой бытовой технике. Ситуация связана, прежде всего, с уходом западных фирм из России и запуском параллельного импорта.
Однако в Минпромторге РФ отметили, что параллельный импорт не оказывает воздействия на объем таможенных платежей. Но собеседники издания указали, что из-за параллельного импорта появились небольшие перекупщики, которые транспортируют товары малыми партиями без оформления таможенных документов.
При этом тенденция на сокращение платежей, если ситуация не поменяется, продолжится и в 2023 году, говорится в статье.