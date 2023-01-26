Представитель Гогена Солнцева прокомментировал сообщение о смерти шоумена

Менеджер шоумена, актера и блогера Гогена Солнцева Андрей Орлов прокомментировал информацию о смерти артиста. Представитель знаменитости не слышал ничего подобного.
О смерти Солнцева сообщила его жена Полина Давыдова. По словам супруги шоумена, ей позвонили и рассказали, что ее мужа больше нет в живых. Однако Орлов не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.
«Я не в курсе и не в Москве», — заявил представитель артиста Telegram-каналу «Звездач».
После сообщения Давыдовой журналисты пытались выйти на связь с Солнцевым, но дозвониться до него не удалось. Жена шоумена полагает, что причиной его смерти стала травма головы, полученная в декабре. По мнению супруги артиста, последствия дали о себе знать.