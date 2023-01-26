Слепаковы, галкины, макаревичи: Манукян рассказал, как наказать артистов за оскорбление участников СВО

В беседе с корреспондентом ФАН он отметил, что в последнее время все чаще говорят об инициативе — лишать званий и наград артистов, дискредитирующих ВС РФ. К этой идее, по его словам, он относится позитивно. Однако неплохо было бы ее развить и наказывать артистов не только за дискредитацию российской армии, но и за оскорбления адрес добровольцев, которые вызвались встать на защиты интересов страны.