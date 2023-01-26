Слепаковы, галкины, макаревичи: Манукян рассказал, как наказать артистов за оскорбление участников СВО

Оскорбления в адрес участников СВО и российского народа со стороны сбежавших за границу «звезд» не должны остаться безнаказанными, уверен журналист и блогер Вадим Манукян.
В беседе с корреспондентом ФАН он отметил, что в последнее время все чаще говорят об инициативе — лишать званий и наград артистов, дискредитирующих ВС РФ. К этой идее, по его словам, он относится позитивно. Однако неплохо было бы ее развить и наказывать артистов не только за дискредитацию российской армии, но и за оскорбления адрес добровольцев, которые вызвались встать на защиты интересов страны.
«В последнее время появляется немало инициатив о наказании артистов, в виде лишения званий и наград, за дискредитацию ВС РФ. Мера, безусловно, важная, но далеко не исчерпывающая. Помимо нашей доблестной армии, на передовой еще и добровольцев много, тех, кто по зову сердца пошел защищать нашу великую Родину или тех, кто решил искупить кровью свои былые грехи. Все это тоже наши ребята, наши воины. Благодаря им мы сегодня чувствуем себя в безопасности. Сегодня некоторые уехавшие в другие страны артисты никак не могут успокоиться. Они бравируют своими былыми заслугами и с высоты этого положения безнаказанно хамят, издеваются над нашими ребятами и даже над теми, кто героически погиб за нашу Родину», — прокомментировал блогер.
По его мнению, и тех, кто принижает заслуги российского народа, и тех, кто оскорбляет Россию, и тех, кто выкрикивает националистические лозунги надо наказать не только лишением всех званий и наград, но и рублем — конфискацией имущества.
«Есть еще и такие любители обобщать свои умозаключения с помощью хамства в адрес всего народа, принижать заслуги наших людей, их подвиг, их выбор. Да еще и повылазили любители произносить националистические лозунги и использовать экстремистские символы тоже, к которым стоило бы причислить и «флаг новой России» и выражение «берлинского пациента» про «свободную Россию». Вот за каждый из этих составов нужно автоматически лишать званий и наград. Можно добавить еще и конфискацию имущества, чтобы те, у кого наград нет, не расслаблялись. Мы прекрасно понимаем, что речь идет о Пугачевой, Меладзе, Слепакове, Панине, иноагентах — Монеточке, Макаревиче, Галкине, и прочих предателях. Когда все эти артисты осознают степень угрозы, которая коснется не просто каких-то статусов иноагента, лишения званий, но и «кошелька» — они мигом перестанут своим липким языком говорить гадости», — убежден Манукян.
Ранее Российский Фонд защиты национального исторического наследия обратился в СКР с просьбой проверить творчество комика Семена Слепакова на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом информирует ТАСС. В фонде считают, что в стихах Слепаков иронизирует над искренними чувствами патриотизма россиян, готовых ради Родины пойти на подвиг, в том числе ценой своей жизни.