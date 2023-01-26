Петербургская школьница попала в реанимацию с отравлением парацетамолом

В Петербурге медики госпитализировали 15-летнюю школьницу, которая отравилась популярным жаропонижающим препаратом, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Девочку-подростка поместили в реанимационное отделение Филатовской детской больницы. Ее состояние оценивают как тяжелое. Врачи диагностировали у юной пациентки интоксикацию организма, вызванную употреблением парацетамола.
Известно, что пострадавшая воспитывается в многодетной семье. В день происшествия она находилась дома под присмотром матери. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.