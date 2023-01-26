Merkur: поставки немецких танков Leopard устроят Украине «логистический кошмар»

Аналитик полагает, что западные партнеры могли облегчить для Киева работу, если бы вместе с поставками танков наладили систему их обслуживания. Россия сумела консолидироваться и «имеет твердую руку на командном уровне», так что рассчитывать на ослабление российской армии не стоит.