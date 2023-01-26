Merkur: поставки немецких танков Leopard устроят Украине «логистический кошмар»

Эксперт Центра исследований безопасности в Университете ETH в Цюрихе Никлас Масур указал на возможные трудности, с которыми столкнутся ВСУ после получения танков от НАТО.
Комментарий аналитика опубликовало издание Merkur. Эксперт рекомендовал Киеву проследить за координацией поставок, иначе это может обернуться «логистическим кошмаром».
«Если Украина хочет иметь возможность защищать себя в долгосрочной перспективе, важно, чтобы логистическая система не была слишком сложной», — считает Масур.
Аналитик полагает, что западные партнеры могли облегчить для Киева работу, если бы вместе с поставками танков наладили систему их обслуживания. Россия сумела консолидироваться и «имеет твердую руку на командном уровне», так что рассчитывать на ослабление российской армии не стоит.
Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал три главных минуса танков Abrams. Именно эти танки США обещали передать Украине, сообщает «Царьград».