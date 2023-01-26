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Жена Гогена Солнцева сообщила о внезапной смерти шоумена

Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева сообщила о внезапной смерти шоумена

Жена шоумена, блогера и актера Гогена Солнцева Полина Давыдова поделилась печальной новостью. Женщина сообщила, что ее мужа больше нет в живых.

В распоряжение журналистов попало видео, на котором Давыдова пытается навести порядок в кабинете супруга. Голос за кадром спрашивает, где сам Солнцев.

«Гоген умер! Я не могу найти паспорт — без него не отдадут тело», — отвечает супруга шоумена.

Работники СМИ попытались связаться с артистом, но все его номера были отключены. Зато удалось поговорить с женой блогера.

Давыдова уточнила, что ее муж ушел из жизни внезапно, передает портал PROZVEZD. По словам супруги Солнцева, ей позвонили и сказали, что его больше нет.

Женщина добавила, что в декабре ее супруг неудачно упал и получил серьезную травму головы. По мнению Давыдовой, последствия падения дали о себе знать.
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