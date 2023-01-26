Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Правоохранители в подмосковном Раменском нашли у водителя 2 кг «синтетики»

Происшествия
Правоохранители в подмосковном Раменском нашли у водителя 2 кг «синтетики»

Госавтоинспекторы в районе деревни Фенино Раменского горокруга остановили для проверки документов машину, которой управлял 35-летний уроженец Волгоградской области. Во время беседы водитель вел себя подозрительно и нервничал.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», полицейские решили досмотреть авто. Под задним сиденьем они обнаружили пакет, в котором находилось порошкообразное вещество. В телефоне водителя инспекторы нашли фото с координатами места закладки наркотиков. В отмеченном месте было найдено еще два пакета с порошком. Экспертиза показала, что порошок оказался синтетическим наркотиком общей массой порядка двух килограммов.

Злоумышленник признался, что продавал запрещенные вещества посредством тайников-закладок. На него завели уголовное дело по двум статьям УК РФ. В настоящее время суд заключил наркосбытчика под стражу.
подмосковье наркосбытчик задержание
Военкоры ФАН
Лучшие в аду