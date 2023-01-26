Правоохранители в подмосковном Раменском нашли у водителя 2 кг «синтетики»

Как пишет издание «Вести Подмосковья», полицейские решили досмотреть авто. Под задним сиденьем они обнаружили пакет, в котором находилось порошкообразное вещество. В телефоне водителя инспекторы нашли фото с координатами места закладки наркотиков. В отмеченном месте было найдено еще два пакета с порошком. Экспертиза показала, что порошок оказался синтетическим наркотиком общей массой порядка двух килограммов.