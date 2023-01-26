Снижение спроса на потребительские товары в России стало самым серьезным за восемь лет

Потребление на российском рынке товаров повседневного спроса в 2022 году оказался ниже показателей 2014-го, следует из данных исследовательской компании NielsenIQ, публикуемых РБК.
Снижение объемов потребления в прошлом году стало самым серьезным с момента кризиса 2014–2015 годов. Хотя на фоне инфляции, вклад которой составляет 17%, наблюдался рост продаж, спрос упал на 3,4%. При этом рост рынка FMCG-товаров (Fast-Moving Consumer Good — товаров повседневного спроса) в годовом выражении по итогам года составил 13,6%.
К таким выводам эксперты NielsenIQ пришли в ходе исследования аудита FMCG-розницы по всей России. В него входят более 200 торговых сетей, а также иные точки традиционной торговли (рынки, павильоны), совокупного число которых достигает более 120 тысяч объектов.
Между тем комитет по здравоохранению Петербурга провел анализ запаса и спроса на льготные лекарства в городских аптеках. Острых проблем в этой сфере не наблюдается, заявил глава ведомства Дмитрий Лисовец, слова которого приводит телеканал «Санкт-Петербург».