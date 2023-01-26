Снижение спроса на потребительские товары в России стало самым серьезным за восемь лет

Снижение объемов потребления в прошлом году стало самым серьезным с момента кризиса 2014–2015 годов. Хотя на фоне инфляции, вклад которой составляет 17%, наблюдался рост продаж, спрос упал на 3,4%. При этом рост рынка FMCG-товаров (Fast-Moving Consumer Good — товаров повседневного спроса) в годовом выражении по итогам года составил 13,6%.