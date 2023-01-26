New York Times: центр Европы сместился на восток из-за спецоперации РФ на Украине

Европейское руководство начало перемещаться на восток после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом говорится в статье издания The New York Times.
По словам журналистов, боевые действия шокировали самодовольную Европу. Брюссель и НАТО столкнулись с замешательством из-за противостояния Москвы и Киева.
Плюс ко всему украинский кризис усилил влияние стран Восточной и Центральной Европы. Даже канцлер Германии Олаф Шольц признал смещение европейского центра на восток.
«Польша и страны Балтии выдвинули моральный аргумент в поддержку Украины, заполнив практически вакуум, когда традиционные лидеры Европы, Франция и Германия казались парализованными», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что Олаф Шольц предупредил Европу о нескором завершении конфликта на Украине.