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New York Times: центр Европы сместился на восток из-за спецоперации РФ на Украине

Политика
New York Times: центр Европы сместился на восток из-за спецоперации РФ на Украине

Европейское руководство начало перемещаться на восток после начала спецоперации РФ на Украине. Об этом говорится в статье издания The New York Times.

По словам журналистов, боевые действия шокировали самодовольную Европу. Брюссель и НАТО столкнулись с замешательством из-за противостояния Москвы и Киева.

Плюс ко всему украинский кризис усилил влияние стран Восточной и Центральной Европы. Даже канцлер Германии Олаф Шольц признал смещение европейского центра на восток.

«Польша и страны Балтии выдвинули моральный аргумент в поддержку Украины, заполнив практически вакуум, когда традиционные лидеры Европы, Франция и Германия казались парализованными», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Олаф Шольц предупредил Европу о нескором завершении конфликта на Украине.
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