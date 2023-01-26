Неисправная электропроводка могла привести к пожару в мебельном цехе в Ставрополе

Причиной крупного пожара, который разгорелся в мебельном цехе в Ставрополе, могла стать неисправная электропроводка, сообщил источник Федерального агентства новостей.
Спасатели продолжают тушить огонь, охвативший площадь 2 тыс. квадратных метров. Как стало известно ФАН, ЧП произошло, когда в цехе не было людей.
В настоящее время огонь перешел на кровлю, что затрудняет ликвидацию пожара. Существует угроза обрушения крыши. На месте происшествия работают 55 спасателей и 17 единиц техники.
Крупный пожар ранее произошел на Комсомольской площади в центре Москвы, сообщал телеканал RT. Там загорелось двухэтажное кирпичное складское здание. Из помещений эвакуировали семь человек.