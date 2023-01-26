Politico: в НАТО обсуждают возможность отправки на Украину истребительной авиации

Североатлантический альянс обсуждает возможности для передачи истребителей Украине, сообщает Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.
Источник Politico утверждает, что американская сторона сообщила Киеву, что поставка истребителей «на данный момент невозможна».
«Там есть красная черта, но прошлым летом красной чертой были HIMARS, и она сдвинулась. Потом она была на танках и тоже смещается», — добавил дипломат.
Ранее США сообщили, что согласны отправить на Украину 31 танк Abrams из запасов американской армии. Белый дом также надавил на власти ФРГ и вынудил их дать соглашение на поставки Украине танков Leopard 2.