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Politico: в НАТО обсуждают возможность отправки на Украину истребительной авиации

Армия
Politico: в НАТО обсуждают возможность отправки на Украину истребительной авиации

Североатлантический альянс обсуждает возможности для передачи истребителей Украине, сообщает Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

Источник Politico утверждает, что американская сторона сообщила Киеву, что поставка истребителей «на данный момент невозможна».

«Там есть красная черта, но прошлым летом красной чертой были HIMARS, и она сдвинулась. Потом она была на танках и тоже смещается», — добавил дипломат.

Ранее США сообщили, что согласны отправить на Украину 31 танк Abrams из запасов американской армии. Белый дом также надавил на власти ФРГ и вынудил их дать соглашение на поставки Украине танков Leopard 2.
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