Стали известны вступающие в силу в феврале новые законы

Власти России приняли ряд важных законов, включая повышение социальных пособий, которые вступят в силу уже с начала февраля 2023 года.
Согласно полученным данным, с начала месяца состоится индексация важных социальных пособий. Это коснется материнского капитала и ежемесячной денежной выплаты. Коэффициент индексации, ориентировочно, составит 11,9 процента.
Плюс ко всему российское руководство намерено обеспечить граждан устойчивым и безопасным интернетом. За неисполнение требований будет взыскиваться штраф по КоАП.
Региональным властям также разрешили передавать льготникам невостребованное жилье, которое до этого предназначалось для уволенных в запас военнослужащих.
Со всеми новыми законами можно ознакомиться на сайте «Парламентской газеты».