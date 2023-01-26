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Стали известны вступающие в силу в феврале новые законы

Политика
Стали известны вступающие в силу в феврале новые законы

Власти России приняли ряд важных законов, включая повышение социальных пособий, которые вступят в силу уже с начала февраля 2023 года.

Согласно полученным данным, с начала месяца состоится индексация важных социальных пособий. Это коснется материнского капитала и ежемесячной денежной выплаты. Коэффициент индексации, ориентировочно, составит 11,9 процента.

Плюс ко всему российское руководство намерено обеспечить граждан устойчивым и безопасным интернетом. За неисполнение требований будет взыскиваться штраф по КоАП.

Региональным властям также разрешили передавать льготникам невостребованное жилье, которое до этого предназначалось для уволенных в запас военнослужащих.

Со всеми новыми законами можно ознакомиться на сайте «Парламентской газеты».
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