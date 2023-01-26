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Подросток покончил с собой в квартире на северо-востоке Москвы

Происшествия
Подросток покончил с собой в квартире на северо-востоке Москвы

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах смерти 16-летнего юноши в Москве, пишет «МК».

По данным издания, бездыханное тело подростка нашли накануне вечером в квартире на проспекте Мира. Согласно предварительной версии следователей, несовершеннолетний свел счеты с жизнью. Полицейские инициировали проверку, в ходе которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН сообщал, что юный житель Якутска совершил самоубийство. Незадолго до трагедии подросток попросил у родителей новый компьютер, но получил отказ.
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