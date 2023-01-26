Подросток покончил с собой в квартире на северо-востоке Москвы

По данным издания, бездыханное тело подростка нашли накануне вечером в квартире на проспекте Мира. Согласно предварительной версии следователей, несовершеннолетний свел счеты с жизнью. Полицейские инициировали проверку, в ходе которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.