Синоптики спрогнозировали россиянам 100 часов климатического кошмара с 27 января

Граждан ряда российских регионов предупредили о радикальном изменении погоды, которое должно начаться 27 января. Климатический кошмар будет длиться около 100 часов, сообщили синоптики.
Сильные дожди атакуют жителей регионов Сибири с пятницы. Снег пройдет в Новосибирске в субботу. В Томске осадки начнутся 27 числа и будут идти до вторника. Однако серьезных морозов синоптики не обещали. Показатель термометра не опустится ниже −8 градусов Цельсия.
Климатический кошмар на Дальнем Востоке начнется 27 января и будет длиться около четырех дней. Сильные морозы в Хабаровске продержатся до понедельника включительно. Температура воздуха опустится до −23 градусов днем и до −33 градусов ночью.
Ухудшения погоды стоит ожидать и жителям Свердловской области. Порывы ветра в ближайшее время достигнут в регионе 21 метра в секунду, а в горах он усилится до 27. Региональный Гидрометцентр на фоне этого объявил оранжевый уровень опасности.