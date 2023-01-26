Синоптики спрогнозировали россиянам 100 часов климатического кошмара с 27 января

Сильные дожди атакуют жителей регионов Сибири с пятницы. Снег пройдет в Новосибирске в субботу. В Томске осадки начнутся 27 числа и будут идти до вторника. Однако серьезных морозов синоптики не обещали. Показатель термометра не опустится ниже −8 градусов Цельсия.