Замерзающего младенца нашли рядом со спящей пьяной матерью на остановке в Петербурге

Прохожие обнаружили коляску с замерзающим младенцем на автобусной остановке в Приморском районе Петербурга. Рядом с ребенком спала его мать, находившаяся в состоянии опьянения.
Инцидент произошел на пересечении проспектов Авиаконструкторов и Шуваловского. По сообщениям СМИ, очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители попытались разбудить лежавшую на скамейке женщину, однако та пришла в себя лишь к приезду медиков.
Горе-мать и малыша госпитализировали. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.