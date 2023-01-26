Замерзающего младенца нашли рядом со спящей пьяной матерью на остановке в Петербурге

Инцидент произошел на пересечении проспектов Авиаконструкторов и Шуваловского. По сообщениям СМИ, очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители попытались разбудить лежавшую на скамейке женщину, однако та пришла в себя лишь к приезду медиков.