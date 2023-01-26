Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Замерзающего младенца нашли рядом со спящей пьяной матерью на остановке в Петербурге

Происшествия
Замерзающего младенца нашли рядом со спящей пьяной матерью на остановке в Петербурге

Прохожие обнаружили коляску с замерзающим младенцем на автобусной остановке в Приморском районе Петербурга. Рядом с ребенком спала его мать, находившаяся в состоянии опьянения.

Инцидент произошел на пересечении проспектов Авиаконструкторов и Шуваловского. По сообщениям СМИ, очевидцы вызвали на место бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Прибывшие правоохранители попытались разбудить лежавшую на скамейке женщину, однако та пришла в себя лишь к приезду медиков.

Горе-мать и малыша госпитализировали. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
петербург ребенок полиция
Военкоры ФАН
Лучшие в аду