Сергей Вострецов призвал выслать из страны спортсменов, которые не поддерживают СВО

По мнению главы СОЦПРОФа, руководству Минспорта РФ и Олимпийского комитета России пора понять, что олимпийский спорт, возглавляемый США и НАТО, уже не имеет никакого отношения к спортивным соревнованиям. Если есть необходимость международных состязаний, нужно предложить странам БРИКС создать альтернативу Олимпиаде, считает Вострецов.