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Сергей Вострецов призвал выслать из страны спортсменов, которые не поддерживают СВО

Общество
Сергей Вострецов призвал выслать из страны спортсменов, которые не поддерживают СВО

Спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), нужно выслать за границу. С таким предложением выступил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в беседе с ФАН.

Общественный деятель отреагировал на сообщение, что Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить к международным турнирам спортсменов из России, не поддерживающих СВО. При этом россиянам разрешат выступать только в нейтральном статусе.

«Если в России еще остались спортсмены, которые не поддерживают свою армию и страну, то их в срочном порядке надо выслать из страны. Зачем нам нужны такие пассажиры, которые ради личной славы готовы пожертвовать интересами народа и государства?» — прокомментировал новость Вострецов.

По мнению главы СОЦПРОФа, руководству Минспорта РФ и Олимпийского комитета России пора понять, что олимпийский спорт, возглавляемый США и НАТО, уже не имеет никакого отношения к спортивным соревнованиям. Если есть необходимость международных состязаний, нужно предложить странам БРИКС создать альтернативу Олимпиаде, считает Вострецов.

«Если нас не поддержат, ничего страшного — жили в СССР мы долгое время без всяких этих Олимпиад и еще проживем, пока не очухаются. Здоровее будем. Может, больше денег будем тратить на дворовый спорт, а не на международную показуху и строительство никому не нужных дорогостоящих долгостроев», — резюмировал общественный деятель.

Напомним, МОК называл еще одно условие для допуска спортсменов из России к международным турнирам. Каждого из российских атлетов хотят индивидуально проверить на допинг.
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