Сергей Вострецов призвал выслать из страны спортсменов, которые не поддерживают СВО

Спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), нужно выслать за границу. С таким предложением выступил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в беседе с ФАН.
Общественный деятель отреагировал на сообщение, что Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить к международным турнирам спортсменов из России, не поддерживающих СВО. При этом россиянам разрешат выступать только в нейтральном статусе.
«Если в России еще остались спортсмены, которые не поддерживают свою армию и страну, то их в срочном порядке надо выслать из страны. Зачем нам нужны такие пассажиры, которые ради личной славы готовы пожертвовать интересами народа и государства?» — прокомментировал новость Вострецов.
По мнению главы СОЦПРОФа, руководству Минспорта РФ и Олимпийского комитета России пора понять, что олимпийский спорт, возглавляемый США и НАТО, уже не имеет никакого отношения к спортивным соревнованиям. Если есть необходимость международных состязаний, нужно предложить странам БРИКС создать альтернативу Олимпиаде, считает Вострецов.
«Если нас не поддержат, ничего страшного — жили в СССР мы долгое время без всяких этих Олимпиад и еще проживем, пока не очухаются. Здоровее будем. Может, больше денег будем тратить на дворовый спорт, а не на международную показуху и строительство никому не нужных дорогостоящих долгостроев», — резюмировал общественный деятель.
Напомним, МОК называл еще одно условие для допуска спортсменов из России к международным турнирам. Каждого из российских атлетов хотят индивидуально проверить на допинг.