Российский голкипер Никита Хайкин перешел в английский «Бристоль Сити»

Российский вратарь Никита Хайкин стал игроком английского клуба «Бристоль Сити».
Пресс-служба английского «Бристоль Сити» сообщила о переходе 27-летнего голкипера Никиты Хайкина. С вратарем был заключен контракт до конца сезона-2022/23, информирует RT.
«Мне понравилось, что я увидел в Бристоле – инфраструктура клуба находится на уровне. С нетерпением жду возможности бросить себе вызов, играя в очень конкурентоспособной лиге», — отметил новичок «Бристоль Сити».
Хайкин перешел в английский клуб на правах свободного агента. Его последней командой был норвежский «Буде-Глимт», в составе которого российский голкипер дважды стал чемпионом страны.