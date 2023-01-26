Baijiahao: Путин не впечатлился «игрой мышц» Макрона

На прошлой неделе стало известно, что французский военный бюджет в период с 2024 по 2030 год будет увеличен на треть. Так, речь идет о 400 миллиардах евро. Это решение принято в соответствии с законом о военном программировании (LPM). Примечательно, что с 2019 по 2025 год предусмотрено выделение 295 миллиардов евро на те же цели.