Baijiahao: Путин не впечатлился «игрой мышц» Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон захотел «показать мускулы» российскому коллеге Владимиру Путину, однако тот не впечатлился. Об этом рассказали аналитики китайского издания Baijiahao.
Авторы материала, пересказ которого приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на решение Парижа об увеличении военного бюджета. По их мнению, французский лидер хотел поразить Путина.
«Макрон хочет продемонстрировать мускулы России?» – задались вопросом аналитики.
Однако попытка «поиграть мышцами» оказалась неудачной. Как отметили авторы публикации, Макрон может пустить пыль в глаза соотечественникам, но не способен вогнать Путина в страх.
На прошлой неделе стало известно, что французский военный бюджет в период с 2024 по 2030 год будет увеличен на треть. Так, речь идет о 400 миллиардах евро. Это решение принято в соответствии с законом о военном программировании (LPM). Примечательно, что с 2019 по 2025 год предусмотрено выделение 295 миллиардов евро на те же цели.