Мобилизованные из Татарстана в апреле смогут съездить домой в отпуск

Мобилизованные из РТ, которые были направлены в зону проведения спецоперации в ноябре 2022 года, в апреле 2023 года имеют право на получение отпуска. Об этом сообщили в военном комиссариате республики.
Как информирует издание «KAZANFIRST», мобилизованный гражданин приравнивается к военнослужащему по контракту. В свою очередь военнослужащий по контракту, если ему позволяет командир, имеет законное право на ежегодный отпуск, рассказали в пресс-службе ведомства.
Бойцу, выполняющему воинский долг в зоне спецоперации, отпуск полагается через шесть месяцев службы. Продолжительность такого отпуска должна быть не меньше 15 суток. Общая продолжительность отпуск достигает 30 суток, уточнили в военном комиссариате Татарстана.