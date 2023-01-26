Житель Мариуполя рассказал, как бойцы ВСУ заманивали голодных людей едой и расстреливали

Украинские националисты безжалостно расстреливали мирное население Мариуполя, не щадя ни детей, ни стариков, ни женщин, рассказал свидетель этих страшных событий.
Мужчина, пожелавший остаться анонимным, вместе с женой около месяца провел в подвалах, прячась от ВСУ. Его дом полностью разбомбили, из вещей удалось сохранить только паспорта, передает агентство AmurMedia.
«У них все было по расписанию. Они обстреливали нас с немецкой педантичностью. В 06:00 часов утра начинались бомбежки, где-то полтора часа невозможно было высунутся из этого подвала», — отметил бывший житель Мариуполя.
Он рассказал, как однажды националисты пообещали прячущимся в подвалах людям раздать гуманитарную помощь в продуктовом магазине. Многие поверили и пришли в назначенное место. Однако как только в здании собралось побольше народу, ВСУ окрыли огонь.