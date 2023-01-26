Стаса Садальского выписали из Боткинской больницы

Актер и блогер Стас Садальский сообщил о выписке из Боткинской больницы после кровотечения. Артист поблагодарил докторов, которые боролись за его здоровье, и заявил, что снова возвращается к поклонникам.
«Огромное спасибо врачам Боткинской — обогрели, залатали. В общем, друзья, я снова с вами и снова на связи после небольшой кровопотери на поле боя», — написал Садальский в «Живом Журнале».
Артиста госпитализировали в ночь на 24 января, сообщает «Вечерняя Москва». Позже появились подробности о его самочувствии. После суток в клинике Садальский оставался в сознании. Доктора диагностировали у блогера низкое давление.