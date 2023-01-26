В Норильске полярная сова проникла в дом через вентиляцию

Как пояснили в ведомстве, в один из домов Норильска через систему вентиляции смогла пробраться полярная сова. Покидать помещение она то ли не хотела, то ли не могла. Тогда за дело пришлось взяться инспекторам регионального минэкологии, сообщает «МК в Красноярске».