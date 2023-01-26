В Норильске полярная сова проникла в дом через вентиляцию

В министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края рассказали об операции по освобождению совы.
Как пояснили в ведомстве, в один из домов Норильска через систему вентиляции смогла пробраться полярная сова. Покидать помещение она то ли не хотела, то ли не могла. Тогда за дело пришлось взяться инспекторам регионального минэкологии, сообщает «МК в Красноярске».
Сову благополучно эвакуировали. В ведомстве подчеркнули, что в подобных случаях не рекомендуется предпринимать никаких самостоятельных мер. Следует сразу обращаться за помощью к профильным специалистам из минэкологии.