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Сыгравший в фильме «Самый одинокий бегун» Лэнс Кервин умер в 62 года

Общество
Сыгравший в фильме «Самый одинокий бегун» Лэнс Кервин умер в 62 года

Американский актер Лэнс Кервин, ставший звездой в юном возрасте, умер в 62 года, пишет The Hollywood reporter. Причины смерти не раскрываются.

Печальное известие сообщила дочь актера Саванна. Зрители помнят Кервина по таким телевизионным проектам, как «Самый одинокий бегун», «Джеймс в 15», «Участь Салема».

Артист сыграл в кинокартине «Самый одинокий бегун», когда ему было 16 лет. Потом ему дали роль в многосерийном фильме «Джеймс в 15». Мини-сериал «Жребий Салема», в котором принял участие Кервин, получил три номинации «Эмми». Он завершил актерскую карьеру в 1990-х, после чего стал пастором и уехал на Гавайи. У Кервина остались жена Ивонн и пятеро детей.
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