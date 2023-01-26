Сыгравший в фильме «Самый одинокий бегун» Лэнс Кервин умер в 62 года

Артист сыграл в кинокартине «Самый одинокий бегун», когда ему было 16 лет. Потом ему дали роль в многосерийном фильме «Джеймс в 15». Мини-сериал «Жребий Салема», в котором принял участие Кервин, получил три номинации «Эмми». Он завершил актерскую карьеру в 1990-х, после чего стал пастором и уехал на Гавайи. У Кервина остались жена Ивонн и пятеро детей.