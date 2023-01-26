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Пике впервые опубликовал совместное фото с любовницей, с которой изменял Шакире

Шоу-бизнес
Пике впервые опубликовал совместное фото с любовницей, с которой изменял Шакире

Бывший игрок футбольной сборной Испании Жерар Пике впервые выложил фото с любовницей — моделью Кларой Чиа Марти. По данным СМИ, именно с ней он изменял певице Шакире.

Футболист опубликовал снимок с новой возлюбленной в соцсетях. На фото Пике с нежностью прижимается к избраннице.

Пике впервые опубликовал совместное фото с любовницей, с которой изменял Шакире

Мало кто из комментаторов позитивно принял кадр с защитником и моделью. В основном на пару обрушилась критика.

Футболисту начали припоминать измену Шакире. По мнению хейтеров, ни одна женщина не сравнится с певицей.

Напомним, отношения Пике и Шакиры длились 11 лет. Хотя официально они так и не поженились, певица родила от защитника двоих сыновей.

В середине прошлого года стало известно о расставании звездной пары. Причиной стала измена со стороны футболиста.

Недавно Шакира выпустила песню, посвященную Пике. В треке она жестко раскритиковала бывшего избранника и его любовницу. Например, певица заявила, что экс-игрок сборной Испании «променял Rolex на Casio».

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