Пике впервые опубликовал совместное фото с любовницей, с которой изменял Шакире

Бывший игрок футбольной сборной Испании Жерар Пике впервые выложил фото с любовницей — моделью Кларой Чиа Марти. По данным СМИ, именно с ней он изменял певице Шакире.
Футболист опубликовал снимок с новой возлюбленной в соцсетях. На фото Пике с нежностью прижимается к избраннице.
Мало кто из комментаторов позитивно принял кадр с защитником и моделью. В основном на пару обрушилась критика.
Футболисту начали припоминать измену Шакире. По мнению хейтеров, ни одна женщина не сравнится с певицей.
Напомним, отношения Пике и Шакиры длились 11 лет. Хотя официально они так и не поженились, певица родила от защитника двоих сыновей.
В середине прошлого года стало известно о расставании звездной пары. Причиной стала измена со стороны футболиста.
Недавно Шакира выпустила песню, посвященную Пике. В треке она жестко раскритиковала бывшего избранника и его любовницу. Например, певица заявила, что экс-игрок сборной Испании «променял Rolex на Casio».
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