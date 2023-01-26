Добыча газа в Гронингенене заставляет Нидерланды трястись от жадности

Западные журналисты внезапно написали правду: Financial Times сообщает, что Нидерланды по-прежнему не свернули добычу природного газа в пределах бассейна Гронинген.
Причинами этого назвали энергокризис, ситуацию вокруг Украины, а также с рекордные цены на энергоресурсы и возможность получать на этом сверхприбыль. Говорится это не прямо, однако подтекст прослеживается, отмечает РИА Новости.
Газовое месторождение в Гронингере открыли в 1959, а в 1963 запустили добычу. Запасы топлива оказались настолько громадны, что их хватало как самими Нидерландам, так и крупным зарубежным компаниям вроде Shell и ExxonMobile. В итоге экономику Нидерландов стало лихорадить, что впоследствии назвали «голландская болезнь».
Вот и сейчас, если за твой газ почти что дерутся покупатели, предлагая даже безумную цену, почему бы и не оживить три сотни скважин Гронингена. Прибыль сама себя не получит, а жители страны потерпят.