«Большая победа кинематографистов»: Дмитрий Давиденко отметил значение «Чебурашки» после показа картины в Госдуме

На руку успеху картины режиссера Дмитрия Дьяченко сыграло многое. Это и большое количество россиян, оставшихся в стране на новогодние каникулы в этом году, и уход зарубежных прокатчиков, и мощная рекламная кампания, но главное то, что «Чебурашка» — по-настоящему качественное отечественное кино о разумном, добром и вечном.