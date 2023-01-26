«Большая победа кинематографистов»: Дмитрий Давиденко отметил значение «Чебурашки» после показа картины в Госдуме

«Чебурашку» показали в Госдуме. Знакомый всем россиянам персонаж сделал то, что у него получается лучше всего: собрал перед экраном главных своих поклонников — детей. В малом зале Государственной думы организовали показ нашумевшей новинки для семей народных избранников.
Картина уже побила все рекорды отечественного проката. Депутат Нина Останина объяснила небывалый успех «Чебурашки» большой работой, которая была проделана Министерством культуры.
«15 октября прошлого года президент РФ издал распоряжение правительству финансировать из бюджета детское кино. Я, конечно, не берусь считать кассовые сборы, но когда выделяется из бюджета 800 миллионов, а получается 5 миллиардов, то, конечно, это здорово», — отметила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
На руку успеху картины режиссера Дмитрия Дьяченко сыграло многое. Это и большое количество россиян, оставшихся в стране на новогодние каникулы в этом году, и уход зарубежных прокатчиков, и мощная рекламная кампания, но главное то, что «Чебурашка» — по-настоящему качественное отечественное кино о разумном, добром и вечном.
«Для всех кинематографистов это большая победа. Она внушает уверенность в том, что мы умеем снимать свое кино, национальное, российское, что мы можем быть конкурентами американскому кино, западным фильмам. То, что ушли недружественные страны из наших кинотеатров, я считаю, это время возможностей для российского кино. Сегодня «Чебурашка» собрал в прокате 5,3 миллиарда рублей, и его прокат продолжается. Самым кассовым фильмом в российском прокате был «Аватар», у него было 3 миллиарда с чем-то. «Чебурашка» победил «Аватара», — заключил директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко.