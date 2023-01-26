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Новое требование Зеленского к Западу лишило немцев дара речи

Политика
Новое требование Зеленского к Западу лишило немцев дара речи

Немецкие читатели издания Die Welt лишились дара речи после новых заявлений украинского президента Владимира Зеленского, в которых он внезапно потребовал от Запада предоставить ВСУ новые самолеты и ракеты.

Комментаторов возмутило, что глава государства стал слишком часто выдвигать своим партнерам новые требования. Пользователи Сети опасаются, что такая тенденция приведет к эскалации конфликта.

«Нет слов. Стоило только пообещать поставить танки, так Зеленский уже требует истребители и ракеты. Прямо как многие предсказывали», — возмутилась Anna Berlin.

Юзер под ником Eala Frya Fresena написала, что Зеленский может потребовать ядерные бомбы в случае предоставления ему новых ракет и самолетов.

«Бездонная дыра с гарантией на эскалацию», — заключил комментатор Marcus H.

Ранее сообщалось, что власти Германии приняли решение передать Украине немецкие танки Leopard. Сейчас планируется поставка 14 боевых машин.
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