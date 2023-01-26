Новое требование Зеленского к Западу лишило немцев дара речи

Немецкие читатели издания Die Welt лишились дара речи после новых заявлений украинского президента Владимира Зеленского, в которых он внезапно потребовал от Запада предоставить ВСУ новые самолеты и ракеты.
Комментаторов возмутило, что глава государства стал слишком часто выдвигать своим партнерам новые требования. Пользователи Сети опасаются, что такая тенденция приведет к эскалации конфликта.
«Нет слов. Стоило только пообещать поставить танки, так Зеленский уже требует истребители и ракеты. Прямо как многие предсказывали», — возмутилась Anna Berlin.
Юзер под ником Eala Frya Fresena написала, что Зеленский может потребовать ядерные бомбы в случае предоставления ему новых ракет и самолетов.
«Бездонная дыра с гарантией на эскалацию», — заключил комментатор Marcus H.
Ранее сообщалось, что власти Германии приняли решение передать Украине немецкие танки Leopard. Сейчас планируется поставка 14 боевых машин.