Тыловая часть циклона принесет в Петербург мокрый снег с дождем в четверг

Санкт-Петербург окажется на периферии холодной части циклона в ближайшее время. В городе пройдут ледяные дожди и мокрый снег, сообщили специалисты центра «Фобос».
Температура воздуха 26 января в Северной столице составит один-три градуса тепла. Однако в течение дня она будет постепенно опускаться. В Ленинградской области термометры могут показывать и минусовые значения.
Синоптики предупредили петербуржцев об облачности и росте атмосферного давления до 761 мм ртутного столба. Скорость ветра будет колебаться от пяти до десяти метров в секунду.
Дожди и последующее похолодание принесут жителям города на Неве новые проблемы. Речь идет о гололеде, из-за которого этой зимой пострадали сотни людей. Коммунальные службы и администрация губернатора Александра Беглова крайне халатно относятся к уборке Петербурга от снега и льда, что приводит к трагедиям и дорожным коллапсам.