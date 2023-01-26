Тыловая часть циклона принесет в Петербург мокрый снег с дождем в четверг

Дожди и последующее похолодание принесут жителям города на Неве новые проблемы. Речь идет о гололеде, из-за которого этой зимой пострадали сотни людей. Коммунальные службы и администрация губернатора Александра Беглова крайне халатно относятся к уборке Петербурга от снега и льда, что приводит к трагедиям и дорожным коллапсам.