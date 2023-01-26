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Огонь охватил мебельный цех на площади 2 тыс. «квадратов» в Ставрополе

Происшествия
Огонь охватил мебельный цех на площади 2 тыс. «квадратов» в Ставрополе

Крупный пожар вспыхнул на территории мебельного цеха в Ставрополе. Огонь распространился на площади 2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ по региону.

На место были направлены сотрудники экстренных служб. В ликвидации возгорания задействованы 55 спасателей и 17 единиц техники. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Специалистам предстоит установить причину появления пламени. Выясняются обстоятельства случившегося.

В Подмосковье два человека погибли в полыхающем жилом доме, передает РИАМО.
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