Огонь охватил мебельный цех на площади 2 тыс. «квадратов» в Ставрополе

Крупный пожар вспыхнул на территории мебельного цеха в Ставрополе. Огонь распространился на площади 2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ по региону.
На место были направлены сотрудники экстренных служб. В ликвидации возгорания задействованы 55 спасателей и 17 единиц техники. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Специалистам предстоит установить причину появления пламени. Выясняются обстоятельства случившегося.
В Подмосковье два человека погибли в полыхающем жилом доме, передает РИАМО.