Сатановский назвал «выстрелом себе в ногу» попытку Швеции насолить Турции из-за НАТО

Турция выступила против членства Швеции и Финляндии в НАТО. В обмен на разблокировку своего решения Анкара потребовала выдать людей, которые имеют отношение к признанным в республике террористическими организациям. Однако после действий Швеции порядка 90% населения Турции не поддерживает вступление страны в Альянс.