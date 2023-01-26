Сатановский назвал «выстрелом себе в ногу» попытку Швеции насолить Турции из-за НАТО

Действия Швеции на фоне вступления в НАТО могут привести к серьезным последствиям. Такое предупреждение сделал политолог Евгений Сатановский.
Эксперт прокомментировал попытку Швеции насолить Турции из-за НАТО. Речь идет о публичном сожжении Корана под охраной полиции.
Поведение шведской стороны вызвало ярость у Сатановского. Эксперт назвал действия «выстрелом себе в ногу».
«А сейчас в Швеции – они что, совсем идиоты? Видимо, да. Повторю еще раз: в радикально исламизируемой стране, где все население, не только в крупных городах, будет минимум на 40% мусульманами с Ближнего Востока. Ближневосточные ребята, неважно, сомалийцы, пакистанцы, афганцы, выходцы из Ирака – это очень специфические люди. Конечно, можно плевать им в лицо, но они же "взорвутся". Как в Турции на это должны были отреагировать? Так и отреагировали», — говорится в комментарии Сатановского.
Турция выступила против членства Швеции и Финляндии в НАТО. В обмен на разблокировку своего решения Анкара потребовала выдать людей, которые имеют отношение к признанным в республике террористическими организациям. Однако после действий Швеции порядка 90% населения Турции не поддерживает вступление страны в Альянс.