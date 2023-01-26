В Колумбии американец убил возлюбленную и выкинул чемодан с ее телом в мусорный бак

Выяснилось, что за день до инцидента гражданка и американец отправились на такси в ночной клуб. По словам водителя, пассажирка показала ему сообщение на телефоне, которое гласило: «Помогите, я в опасности». Однако уже в присутствии своего спутника девушка трижды подтвердила, что все в порядке.