В Колумбии американец убил возлюбленную и выкинул чемодан с ее телом в мусорный бак

В аэропорту Панамы задержали 35-летнего туриста из США, который подозревается в убийстве возлюбленной. Ее тело нашли в мусорном баке в колумбийской Боготе. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, труп 23-летней девушки, спрятанный в чемодан, обнаружил бездомный. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что жертва была задушена веревкой.
Выяснилось, что за день до инцидента гражданка и американец отправились на такси в ночной клуб. По словам водителя, пассажирка показала ему сообщение на телефоне, которое гласило: «Помогите, я в опасности». Однако уже в присутствии своего спутника девушка трижды подтвердила, что все в порядке.
Предполагаемого преступника взяли под стражу. Сейчас он ждет экстрадиции в Колумбию, где мужчине предъявят обвинение в фемициде.