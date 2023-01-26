Подростки жестоко избили двух школьников из-за вейпа рядом с ТЦ в Перми

Юные злоумышленники повалили ребенка на землю и стали наносить ему удары ногами. Изо рта пострадавшего шла кровь. Вскоре группа хулиганов догнала второго школьника. Ребенок упал, затем стоял на коленях и прикрывал голову от града ударов.