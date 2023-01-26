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Шейнин не сумел подобрать цензурных фраз для описания публичного унижения Германии

Политика
Шейнин не сумел подобрать цензурных фраз для описания публичного унижения Германии

Соединенные Штаты публично унизили Германию, заставив ФРГ отправить боевые танки Leopard на Украину. Об этом заявил телеведущий Артем Шейнин в эфире программы «Время покажет».

По словам журналиста, у него нет цензурных слов для описания всей ситуации с Берлином. Ведущий признался, что до конца не верил в способность Германии подчиниться США. Немцы изначально о чем-то «думали», «опасались» последствий и ссылались на историческую память, однако позже американцы сказали, что все скоро будет.

«Я даже не могу в прямом эфире сказать, что с ними сделали прилюдно, а они сами и рады», — возмутился Шейнин.

Ведущий подчеркнул, что вся ситуация с передачей танков Украине означает переход грани, за которой в перспективе может возникнуть опасность для немецкого населения.

Ранее сообщалось, что журналист Дженнифер Джейкобс рассказала о намерении Вашингтона предоставить Киеву 31 танк M1 Abrams стоимостью 400 миллионов долларов.
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