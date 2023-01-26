Шейнин не сумел подобрать цензурных фраз для описания публичного унижения Германии

Соединенные Штаты публично унизили Германию, заставив ФРГ отправить боевые танки Leopard на Украину. Об этом заявил телеведущий Артем Шейнин в эфире программы «Время покажет».
По словам журналиста, у него нет цензурных слов для описания всей ситуации с Берлином. Ведущий признался, что до конца не верил в способность Германии подчиниться США. Немцы изначально о чем-то «думали», «опасались» последствий и ссылались на историческую память, однако позже американцы сказали, что все скоро будет.
«Я даже не могу в прямом эфире сказать, что с ними сделали прилюдно, а они сами и рады», — возмутился Шейнин.
Ведущий подчеркнул, что вся ситуация с передачей танков Украине означает переход грани, за которой в перспективе может возникнуть опасность для немецкого населения.
Ранее сообщалось, что журналист Дженнифер Джейкобс рассказала о намерении Вашингтона предоставить Киеву 31 танк M1 Abrams стоимостью 400 миллионов долларов.