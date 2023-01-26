Шейнин не сумел подобрать цензурных фраз для описания публичного унижения Германии

По словам журналиста, у него нет цензурных слов для описания всей ситуации с Берлином. Ведущий признался, что до конца не верил в способность Германии подчиниться США. Немцы изначально о чем-то «думали», «опасались» последствий и ссылались на историческую память, однако позже американцы сказали, что все скоро будет.