Главком ВСУ Залужный отчитался о переговорах с Пентагоном по поводу поставок танков

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что обсудил дальнейшую военную помощь Украине с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.
В четверг Залужный разместил в Telegram-канале пост, где отчитался об итогах переговоров с Милли. Залужный также поблагодарил американского коллегу «за мощную поддержку и лидерство».
«Обсудили озвученный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги для скорейшего принятия новых образцов техники на вооружение», — рассказал главком.
В среду Берлин сообщил, что после нескольких раундов переговоров согласен отдать Украине партию из 14 танков Leopard 2. Пентагон, в свою очередь, обещал отправить на Украину 31 танк M1 Abrams.
До этого издание Argumenti.ru сообщало, что несговорчивость немецкого канцлера Олафа Шольца в вопросе отправки Киеву танков крайне разозлила Белый дом.