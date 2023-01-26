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Крупный пожар уничтожил автосервис в Гатчинском районе Ленобласти

Происшествия
Крупный пожар уничтожил автосервис в Гатчинском районе Ленобласти

Огонь охватил станцию технического обслуживания машин в Гатчинском районе Ленобласти. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в поселке Сиверский. По информации издания, спасателям потребовалось около двух часов, чтобы ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших. Здание автосервиса получило серьезные повреждения.

Специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
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