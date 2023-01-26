Крупный пожар уничтожил автосервис в Гатчинском районе Ленобласти

Огонь охватил станцию технического обслуживания машин в Гатчинском районе Ленобласти. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел в поселке Сиверский. По информации издания, спасателям потребовалось около двух часов, чтобы ликвидировать возгорание. Обошлось без пострадавших. Здание автосервиса получило серьезные повреждения.
Специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.