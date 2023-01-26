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Эксперт Дандыкин объяснил тактику аккуратных ударов ВС РФ по объектам на Украине

Армия
Эксперт Дандыкин объяснил тактику аккуратных ударов ВС РФ по объектам на Украине

Удары Вооруженных сил РФ высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины доказали свою эффективность и поэтому будут продолжены. Об этом в интервью «Военному делу» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его мнению, российская армия и дальше продолжит наносить удары по объектам на Украине достаточно аккуратно.

«Ведь впереди будет мир и нам предстоит жить рядом с теми, кто проживал на этих территориях», — сказал эксперт.

Дандыкин отметил, что Россия не применяет тактику ковровых бомбардировок, так как проводит специальную военную операцию, а не ведет войну.

Ранее «Царьград» сообщил, что российские войска уничтожили в Запорожской области командование 128-й бригады ВСУ. Корреспонденты также обратили внимание на «зарево на стороне Орехова», которое возникло в результате атаки ВС РФ.
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