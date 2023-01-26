Эксперт Дандыкин объяснил тактику аккуратных ударов ВС РФ по объектам на Украине

Удары Вооруженных сил РФ высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины доказали свою эффективность и поэтому будут продолжены. Об этом в интервью «Военному делу» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
По его мнению, российская армия и дальше продолжит наносить удары по объектам на Украине достаточно аккуратно.
«Ведь впереди будет мир и нам предстоит жить рядом с теми, кто проживал на этих территориях», — сказал эксперт.
Дандыкин отметил, что Россия не применяет тактику ковровых бомбардировок, так как проводит специальную военную операцию, а не ведет войну.
Ранее «Царьград» сообщил, что российские войска уничтожили в Запорожской области командование 128-й бригады ВСУ. Корреспонденты также обратили внимание на «зарево на стороне Орехова», которое возникло в результате атаки ВС РФ.