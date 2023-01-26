На Константина Хабенского подали в суд из-за автомобиля

Автомобиль купил мужчина по имени Александр, но машину арестовали приставы, пишет Telegram-канал Mash. Худрук МХТ получил исполнительный лист, по которому владелец иномарки все еще экс-глава «Империи». В итоге покупатель автомобиля подал в суд на Хабенского и на Сауткина.