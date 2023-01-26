На Константина Хабенского подали в суд из-за автомобиля

Россиянин подал в суд на актера и худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Причиной иска стал автомобиль Infinity QX56.
Два года назад артист заказал ремонт в московской 150-метровой квартире. Работы стоили 6,5 миллиона рублей, а выполняла их фирма «Империя», возглавляемая Русланом Сауткиным.
Недавно Хабенский заметил, что ремонт сделали некачественно. Актер хотел получить деньги обратно, но «Империя» уже обанкротилась. Бывшие клиенты добивались ареста активов Сауткина, однако тот успел продать свой Infinity.
Автомобиль купил мужчина по имени Александр, но машину арестовали приставы, пишет Telegram-канал Mash. Худрук МХТ получил исполнительный лист, по которому владелец иномарки все еще экс-глава «Империи». В итоге покупатель автомобиля подал в суд на Хабенского и на Сауткина.