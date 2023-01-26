Российские дистрибуторы нарастили параллельный импорт алкоголя ушедших западных брендов

Крупнейшие российские дистрибуторы начали подключаться к параллельному импорту алкогольных зарубежных брендов, поставки продукции которых были приостановлены, пишет «Коммерсантъ».
Так, Beluga Group планирует начать продажу ликеров Jagermeister и виски Johnnie Walker. Схожие намерения подтвердили Luding Group и некоторые другие крупные профильные сети.
Beluga Group «Синергия импорт» в декабре уже задекларировала в Росаккредитации соответствие требованиям ликера Jagermeister и виски Johnnie Walker. Размер партий для ввоза — около 200 тысяч бутылок Jagermeister и более 300 тысяч бутылок Johnnie Walker объемом 0,7 л и 1 л.
Оба наименования внесены в список алкогольных напитков, разрешенных к параллельному импорту. По мнению экспертов, Beluga Group будет поставлять продукцию в рамках этого механизма. При этом структура вряд ли ограничится указанными брендами и партиями, уточняет «ФедералПресс».