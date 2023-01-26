Воры похитили с фермы самую уродливую овцу в Британии

Неизвестные украли девятимесячного питомца по кличке Сказзи прямиком с фермы. Ее владелица Мишель Поутон рассказала, что овца родилась с одним глазом и искривленным ртом. Из-за этого мордочка животного выглядела как скошенная набок гримаса.