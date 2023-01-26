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Воры похитили с фермы самую уродливую овцу в Британии

Общество
Воры похитили с фермы самую уродливую овцу в Британии

Овца-мутант стала жертвой воров в Британии. Инцидент произошел неподалеку от британского города Ротбери, графство Нортумберленд.

Неизвестные украли девятимесячного питомца по кличке Сказзи прямиком с фермы. Ее владелица Мишель Поутон рассказала, что овца родилась с одним глазом и искривленным ртом. Из-за этого мордочка животного выглядела как скошенная набок гримаса.

«Я сразу же полюбила ее и взяла к себе в качестве домашнего животного. Она никогда не хотела быть с другими овцами и просто ходила за мной по ферме», — добавила Поутон в беседе с Daily Star.

Сказзи — местная знаменитость в соцсетях. Поклонники признали ее самой уродливой овцой Британии. Хозяйка уже обратилась в полицию к благотворителям, чтобы вернуть питомца.
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