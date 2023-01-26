РАН: все больше бизнесменов в России борются с кризисом «наступательно»

Российский бизнес в 2022 году продемонстрировал высокие адаптивные способности: все больше предпринимателей борются с кризисом «наступательно». Такой вывод сделали эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, передает РБК.
По сравнению с весной к концу 2022 года возросла доля ответов о применении бизнесом «именно активных» методов адаптации, указали специалисты. Особенно заметно увеличилась доля компаний, заявивших о старте перестройки производства — с 14,8% в апреле-мае до 33,1% в ноябре-декабре.
Справляться с непростой ситуацией в экономике предпринимательству помогает в том числе господдержка. Все меры поддержки бизнеса сохранятся в Московской области и в нынешнем году, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
При этом две трети (66,2%) предприятий подтвердили, что пострадали от западных санкций, а 14,6% ожидают таких последствий. Однако доля бизнеса, не заметившего негативного воздействия рестрикций, оказалась относительно высока — 19,2%.