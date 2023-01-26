РАН: все больше бизнесменов в России борются с кризисом «наступательно»

По сравнению с весной к концу 2022 года возросла доля ответов о применении бизнесом «именно активных» методов адаптации, указали специалисты. Особенно заметно увеличилась доля компаний, заявивших о старте перестройки производства — с 14,8% в апреле-мае до 33,1% в ноябре-декабре.