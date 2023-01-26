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Борис Акунин анонсировал выход нового романа про друга Фандорина

Общество
Борис Акунин анонсировал выход нового романа про друга Фандорина

Писатель Борис Акунин анонсировал выход нового романа про друга сыщика Эраста Фандорина Масахиро Сибата. Он признался, что написал произведение во время болезни.

Акунин рассказал, что роман может выйти уже в этом году, но пока не раскрыл название книги. По его словам, в новом произведении Фандорин будет героем второго плана. Речь пойдет именно о друге персонажа Масахиро Сибата, сообщает РБК.

По данным книжного сервиса «ЛитРес», Акунин занял первое место среди самых популярных авторов 2022 года. В тройке самых читаемых писателей оказались Сергей Лукьяненко и Виктор Пелевин. Любимыми жанрами россиян стали любовные романы, фэнтези, фантастика и психология.
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